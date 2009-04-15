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1000 УПОТРЕБИТЕЛЬНЕЙШИХ СЛОВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА. Часть I
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Финский, венгерский и др. уральские языки
Грузинский и др. кавказские языки
Иврит, арабский и др. семито-хамитские языки
Турецкий, татарский, казахский, монгольский и др. алтайские языки
Китайско-тибетские языки
Японский, рюкюский и корейский языки
Индейские языки
Остальные естественные языки
Еврейские языки разных семей
Искусственные языки
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|С каких слов лучше всего начать изучение немецкого языка? Конечно, с самых употребительных! Но как их выбрать, если в словаре лексика располагается по алфавиту, а не по частотности? Не всегда можно доверять и учебникам с самоучителями: иногда там даются редкие, экзотические слова, а самые нужные - пропускаются.
Или, предположим, Вы уже учите немецкий и встретили в тексте или упражнении незнакомое слово. Заглянули в словарь, подобрали подходящее по контексту значение... Что делать дальше? Активно усваивать слово (составляя с ним предложения, применяя его в речи), просто выписать его в словарную тетрадь или спокойно забыть о нем?
Чтобы не захлебнуться в лексическом океане (в немецком языке сотни тысяч слов) и рационально использовать вашу память, полезно знать употребительность каждого слова, т.е. вероятность встретить его в дальнейшем.
Перед Вами 1000 слов, встречающихся в немецкой речи (письменной и устной) чаще всех, с переводами. Именно с них целесообразно начинать изучение немецкого языка.
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ab от, из (о направлении); с (момента); долой
Ábend m -e вечер
ábends вечером; по вечерам
áber но, а, однако
ábholen заходить, заезжать (за кем/чем-л.); заб(и)рать
Ábteilung f -en отдел(ение); цех, секция; раздел (книги); отряд
acht восемь
áchtzehn восемнадцать
áchtzig восемьдесят
Adrésse f -n адрес
ähnlich похожий, сходный, подобный, аналогичный
álle все
alléin один, одна, одно, одни; одинокий; самостоятельно; сам, сама, само, сами
álles всё
als когда, в то время как; как, в качестве; чем, нежели
álso итак, следовательно, стало быть, значит; таким образом
alt (älter, ältest) старый, пожилой; древний; давний
Álter n возраст; старость; старшинство; старина; древность
am = an dem; частица перед превосходной степенью прилагательного или наречия, напр. am besten 'лучше всего'
an на (вертикальной поверхности - с дательным падежом), у, в (с датами и частями суток); на (вертикальную поверхность - с винительным падежом); к
ánbieten (bot án, ángeboten) предлагать; угощать; подносить
ánder другой; иной, отличный; остальной
ändern (видо)изменять, (видо)изменить; поменять, сменить, переменить; передел(ыв)ать
ánders иначе, по-иному, по-другому
Ánfang m начало
ánfangen (fängst án, fängt án; fing án, ángefangen) нач(ин)ать
Ángebot -e предложение (торговое, коммерческое)
Продолжения: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Весь список без переводов тут.
См. также:
вторая тысяча
немецких слов: части I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX
третья тысяча немецких слов: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX
четвертая тысяча немецких слов: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX
пятая тысяча немецких слов: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX
шестая тысяча немецких слов: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI
седьмая и восьмая тысячи немецких слов: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX
частотное распределение немецких слов на буквы А, B,
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R
изучение немецкой лексики
немецкие словари
литература для чтения на немецком языке
грамматика немецкого языка
немецкий язык детям
другие материалы по изучению немецкого языка
частотность английских слов
словарь-минимум иврита
словарь-минимум литовского языка
итальянские слова в порядке убывания частотности
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